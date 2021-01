0 Facebook Sfida estrema su Tik Tok, bimba di 10 anni si lega una cintura intorno al collo e finisce in rianimazione Cronaca 21 Gennaio 2021 13:34 Di redazione 1'

Paura in Sicilia per una bimba di dieci anni, giunta in arresto cardio-circolatorio all’ospedale di Palermo. Il suo cuore si sarebbe fermato per alcuni interminabili minuti a causa dell’asfissia prolungata dovuta a strangolamento.

Dalle prime ricostruzioni sembra la bimba si sia avvolta una cintura attorno al collo, per partecipare a una ‘sfida di soffocamento estremo’ sul social Tik-Tok. La ragazzina si trova da ieri ricoverata in rianimazione all’ospedale Di Cristina, dove è arrivata, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio. I sanitari del pronto soccorso sono riusciti a rianimarla ma le sue condizioni restano molto critiche.