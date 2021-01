0 Facebook Tragedia sul lavoro, Salvatore scivola e muore: aveva 36 anni Cronaca 21 Gennaio 2021 13:30 Di redazione 1'

Tragico incidente sul lavoro si è concluso con la morte di un operaio. Giovedì scorso, Salvatore Sasso, 36 anni, era impegnato in un intervento presso la fabbrica di Bellizzi quando è avvenuto il dramma.

L’uomo è deceduto presso l’ospedale di Salerno, dove era stato trasferito, a seguito delle ferite riportate.

La ditta per cui lavorava, stava eseguendo dei lavori in un capannone. L’uomo stava effettuando un intervento su alcune lamiere quando, appoggiando male un piede, è caduto. All’arrivo dei sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario l’immediato trasferimento in terapia intensiva.

Mercoledì il tragico epilogo.