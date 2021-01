0 Facebook Belen Rodriguez incinta, parla la showgirl: “Non desideravo altro? Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nulla” Spettacolo 21 Gennaio 2021 15:35 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è incinta. La showgirl finalmente rilascia una dichiarazione in merito al gossip del momento che la vedrebbe in attesa del fidanzato, Antonino Spinalbese. L’argentina ha fatto una storia su Instagram in cui ha bollato la notizia rilasciata dal settimanale “Oggi” come fake. In particolare a cosa si riferiva Belen?

“Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato alcuna dichiarazione o virgolettato a nessun settimanale”, afferma la Rodriguez pubblicando una foto della copertina di “Oggi”. Proprio in quella copertina c’è un virgolettato con tanto di foto di Belen e Antonino. Questo il titolo: “Belen incinta, e virgolettato della stessa “Non desideravo altro dalla vita, sono felicissima”. Insomma la Rodriguez ci tiene a sottolineare che non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma non prosegue affermando di non essere in realtà in attesa.

Dopo aver pubblicato la copertina e messo in ballo l’argomento del momento, Belen avrebbe infatti potuto mettere finalmente a tacere le voci sul proprio conto, ma non l’ha fatto. Che sia davvero il dolce attesa? Beh a questo punto solo il tempo potrà dire se questa notizia sia vera o falsa….