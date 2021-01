0 Facebook Lutto a Gragnano, muore di Covid Pietro Mascolo: addio al “re del panuozzo” Cronaca 21 Gennaio 2021 11:29 Di redazione 2'

Lutto a Gragnano per la morte di Pietro Mascolo. L’uomo, che aveva 68 anni, non è riuscito a vincere la sua lotta contro il Covid-19. Pietro era molto conosciuto nella zona per la sua attività imprenditoriale. In città infatti, era noto come il “re del panuozzo”

Pietro dopo aver contratto il virus, era stato ricoverato al Cotugno, in seguito all’aggravarsi dei sintomi. Nonostante le cure ricevute non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il Covid ed è spirato nel suo letto d’ospedale. Il figlio della vittima, Fiorenzo, ha pubblicato un commovente post sul suo profilo social in memoria del padre.

“Mi hai donato il tuo stesso carattere, forte, fiero nn lascia vedere le tue emozioni, ma dal cuore grande. Questa foto descrive come eri, ti piaceva averci tutti in torno a te in ogni occasioni. Adesso vai sei con Ciro quel pezzo del tuo cuore che il destino ti ha strappato troppo presto, da quel giorno sei cambiato, ti eri chiuso, nn eri più lo stesso, solo tu conoscevi il dolore che ti portavi dentro, ma nn hai mai trascurato il tuo senso di Padre e Nonno. Adesso vai sei con Ciro nessuno te lo potrà più togliere resterete insieme per sempre. Dai un forte abbraccio da parte mia a Ciro e Laura. Buon viaggio papà”.

Poco tempo fa la famiglia era stata turbata da un altro grave lutto, la perdita di Ciro Mascolo, figlio di Pietro, a soli 40 anni per un aneurisma solamente tre anni fa.Un dolore immenso per tutta la comunità di Gragnano. Tantissimi infatti, sono stati i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social.