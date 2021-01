0 Facebook Torta dalla forma intima per la festa di compleanno: arrestata la pasticciera News 20 Gennaio 2021 11:59 Di redazione 1'

Una storia davvero inusuale quella che ha coinvolto la pasticciera in questione. Una forma davvero particolare per festeggiare un compleanno in un club sportivo di un quartiere ricco del Cairo, in Egitto. Una donna cake designer ha fornito cupcakes con decorazioni a forma di forma intima maschile ed è stata arrestata.

Le forze dell’ordine hanno fermato la donna a casa sua dopo che i partecipanti alla festa hanno condiviso le foto dei cupcakes sui social. I media statali hanno riferito che le forze di sicurezza hanno identificato la chef dopo aver raccolto dichiarazioni di testimoni oculari.

I tabloid egiziani si sono divertiti a pubblicare le foto dei cupcakes, con le decorazioni offensive sfocate. Il quotidiano Al Masry Al Youm ha riferito che la pasticciera era in lacrime quando è arrivata alla procura al Cairo. Secondo il giornale, ha detto agli interrogatori che gli avventori del club “sono venuti nel mio negozio e mi hanno consegnato foto di genitali e mi hanno chiesto torte in queste forme”. Dopo essere stato interrogato dai pubblici ministeri, la pasticcera è stata rilasciata su cauzione di 5.000 EGP (233 sterline).