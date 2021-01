0 Facebook Rivelazioni scottanti su Higuain: “Lui ama le “zozze” e ha una passione estrema” Calcio Napoli 20 Gennaio 2021 11:45 Di redazione 1'

Sono piccanti le rivelazioni di Manuela Ferrara sul suo ex, Gonzalo Higuain. Ospite della trasmissione sportiva, Tiki Tata, l’ex meteorica ha dichiarato di aver avuto una relazione con il calciatore, non ufficiale, ma che non c’è stato alcun futuro per colpa di un “vizietto” del campione argentino.

“Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. È finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo”.

La Ferrera ha poi chiarito la presunta liaison con CR7: “La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. Solo complimenti, nulla di più. L’ho apprezzato molto”. Nel passato sentimentale di Manuela anche una storia d’amore con il calciatore portoghese Ricardo Quaresma: “È durata otto mesi, amava la mia pasta ai broccoletti”.