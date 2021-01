0 Facebook Problemi a Pomeriggio Cinque, assente un ospite: “Ha avuto una crisi di pianto, non se la sente” Spettacolo 20 Gennaio 2021 15:02 Di redazione 2'

L’ultima puntata di Pomeriggio Cinque è stata caratterizzata dall’assenza di un ospite. Ad annunciarlo è stata Barbara D’Urso che ha voluto informare il suo pubblico della situazione.

Uno degli opinionisti si è tirato indietro, scegliendo di non essere presente in puntata. Si tratta di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, concorrente del Grande Fratello Vip. I due hanno avuto una discussione durante l’ultima puntata del GFVip e per questo Giulio avrebbe scelto di non essere presente a Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso ha raccontato che il ragazzo avrebbe avuto una crisi di pianto dopo aver avuto un confronto con l’ex velino di Striscia la Notizia.

Perché il fratello di Pierpaolo Pretelli ha pianto

“Oggi manca un opinionista – ha spiegato Barbara D’Urso – si tratta di Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo. Dopo la lite in diretta al Gf Vip, ovviamente Giulio ha deciso di non venire. Ha avuto una crisi di pianto di quaranta minuti dopo l’incontro con il fratello. Mi dispiace che Pierpaolo lo abbia trattato così, conosce bene il circo mediatico che c’è attorno al Gf e non si dovrebbe sorprendere delle interviste dei parenti. Servono anche ad aumentare il pubblico del reality”.