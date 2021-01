0 Facebook Auto in fiamme in autostrada: dentro anche due bambini di 3 e 7 anni Cronaca 20 Gennaio 2021 11:29 Di redazione 1'

Sfiorata la tragedia lo scorso martedì lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli. Una famiglia, a bordo di un Suv, è rimasta coinvolta in un incidente e l’abitacolo è andato in fiamme.

A bordo dell’auto, oltre al padre e alla madre, anche i due bambini piccoli di 3 e 7 anni, salvati in extremis da una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione Avellino Ovest, guidata dall’ispettore Oreste Bruno, comandante della sottosezione.

Dopo il salvataggio del nucleo familiare, la vettura è stata messa in sicurezza. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto a spegnere le fiamme.