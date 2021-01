0 Facebook Pierpaolo Pretelli si scontra con il fratello: “Basta, lascio la casa del GFVip” Spettacolo 19 Gennaio 2021 09:20 Di redazione 3'

Com’era immaginabile durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Piepaolo Pretelli ha avuto un confronto con il fratello, Giulio. Le dichiarazioni fatte da quest’ultimo sulla sua nuova relazione nella casa non sono piaciute all’ex velino di Striscia la Notizia. Momenti di tensione e lacrime durante il faccia a faccia con una minaccia di Pierpaolo di lasciare il programma.

Cosa ha detto il fratello di Pierpaolo di Elisabetta Gregoraci

Il fratello di Pierpaolo aveva più volte fatto intendere di preferire Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi: “Pure Giulia ha un “passato” pesante nella casa, ma Pierpaolo non glielo rinfaccia mica. Pierpaolo è ignaro di tante cose. E se le venisse a sapere… Oggi lo sentivo parlare in casa (…) Lui è convinto che Elisabetta lo odi, o che comunque non provi nulla per lui. E’ convinto che la loro amicizia speciale sia svanita, ma si sbaglia di grosso. Inoltre mi chiedo: ma se sei davvero così preso da Giulia, perché ti ostini sempre a parlare di Elisabetta? Il passato torna sempre, e dovrà farci i conti (…). Elisabetta ha instaurato un bellissimo rapporto con mia madre. Spesso si sentono, si scrivono. Ha scritto anche a me.(…). Insomma in un certo senso, Elisabetta ha fatto capolino nella nostra famiglia, è entrata a farne parte“.

Cosa è successo tra Pierpaolo e Giulio Pretelli

Così Giulio Pretelli è entrato nella casa e in un primo momento ha provato a giustificarsi, dicendo a Pierpaolo che il discorso è stato travisato dai giornalisti. E’ qui che è intervenuto Alfonso Signorini che l’ha immediatamente bloccato: “Non te lo permetto, perché è davvero quello che hai detto”. Giulio ha poi spiegato al fratello che con la famiglia non starebbero vivendo un momento facile: “Noi stiamo subendo gli attacchi per tutto ciò che è successo a Capodanno”.

Ma Pierpaolo non ci sta e furioso: controbatte: “Tutto quello che è successo fuori non me ne frega niente!” e aggiunge “Sono molto deluso. Tu sai cosa ho fatto per arrivare qua, che mi sono fatto un c*** così! Vi avevo chiesto di non andare nei programmi!”. I due fratelli sono scoppiati a piangere, finché l’ex velino non ha scosso gli animi di tutti affermando: “Voglio lasciare il GF, basta!”.

Il video del confronto tra Pierpaolo e il fratello