0 Facebook Salerno, donna muore e poi risorge: poi la vera morte a 100 anni, familiari sconvolti Cronaca 20 Gennaio 2021 11:02 Di redazione 2'

L’ultimo saluto ai nipoti in una videochiamata, poi la situazione è precipitata e il suo cuore ha smesso di battere, questa volta definitivamente. La storia della donna, residente a Fisciano, è conosciuta per la singolarità infatti l’anziana signora era già deceduta e poi “risorta”.

Come riporta Positano news, la donna si trovava in ospedale dallo scorso dicembre quando, in seguito ad una caduta, pare causata da un’ischemia, era stata trasportata dal 118 al “Ruggi” di Salerno. Dopo tre tamponi (i primi due negativi e il terzo positivo), il 6 gennaio era stata trasferita al centro Covid del “da Procida”. Lunedì mattina è arrivata la telefonata, che poi si è rivelata falsa, con la quale i suoi parenti sono stati avvisati della sua morte. I familiari si sono rivolti ad una ditta di pompe funebri, ma quando gli addetti dell’agenzia funebre sono arrivati nell’obitorio del “da Procida” per ritirare la salma, hanno constatato che nella sala mortuaria non c’era traccia della signora Pasqualina.

Un errore dell’ospedale! La signora Avagliano era ancora viva e vegeta, purtroppo solo per altre 24 ore. Dopo il tragico errore dei sanitari dell’ospedale da Procida la donna è deceduta a 100 anni.