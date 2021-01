0 Facebook Tragedia a Palermo, bimba di 9 anni grida: “Mamma”, poi si accascia al suolo e muore Cronaca 19 Gennaio 2021 14:56 Di redazione 2'

Tragedia a Palermo, dove una bimba di 9 anni è morta stroncata da un malore. La piccola, di Acqua dei Corsari, ha avuto a malapena il tempo di gridare “Mamma!” prima di accasciarsi a terra, davanti allo sguardo impietrito e incredulo dei suoi genitori.

Tragedia a Palermo, bimba di 9 anni grida: “Mamma”, poi si accascia al suolo e muore

Il dramma risale a giovedì scorso. I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi e portato la piccola all’ospedale Di Cristina. Purtroppo nonostante le manovre di rianimazione tentate dai sanitari del 118 e dai medici, la bimba non ce l’ha fatta.

La zia, in un’intervista rilasciata a PalermoToday ha raccontato: “Mia nipote non soffriva di alcuna patologia. Una tragedia inspiegabile”. “Mercoledì sera – aggiunge la zia – sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza. Hanno provato a lungo a rianimarla, anche mentre la portavano in ospedale. Poi ci hanno riferito che era entrata in coma. L’indomani mattina è arrivata la triste notizia. Mia nipote è stata trasferita nella camera mortuaria del Di Cristina in attesa che venga organizzato il funerale”.

La famiglia e tutta la comunità di Acqua dei Corsari è incredula per quanto accaduto. Nonostante la tragedia, la famiglia ha avuto la forza di donare gli organi della piccola. Grazie a questo bel gesto di solidarietà, tre bambini potranno rinascere a nuova vita.

La mamma della piccola vittima ha dichiarato: “Ho detto sì perché era un gesto che andava fatto. Abbiamo alleviato il dolore di altri bambini e dei loro genitori. La mia bambina adesso è un angelo che ha dato la gioia”.