Dolore nel mondo politico, addio ad Emanuele Macaluso: storico dirigente Pci 19 Gennaio 2021

E’ morto Emanuele Macaluso. Lo storico dirigente del Pci aveva 96 anni. Nato a Caltanissetta il 21 marzo del 1924, Macaluso è stato parlamentare, direttore de L’Unità e attento osservare della politica e delle vicende interne alla sinistra.

Chi era Emanuele Macaluso

Gia’ iscritto al Partito Comunista d’Italia prima della caduta del Regime fascista, fu dirigente sindacale della Cgil. Inizio’ la sua carriera politica nel 1951 come deputato regionale siciliano del Partito Comunista Italiano. Parlamentare nazionale per sette legislature (1963-1992), fu anche direttore de l’Unita’ dal 1982 al 1986 e ultimo direttore de Il Riformista dal 2011 al 2012. Quando il Pci si sciolse, aderi’ al Pds. Concluse la sua esperienza parlamentare nel 1992.

“Mancherai Emanuele Macaluso. La sinistra italiana e meridionale perde un protagonista di tante vittorie per la giustizia e la democrazia. La storia saprà essere generosa con te e con la tua generazione. Che la terra, la stessa che ti vide impegnato in grandi lotte, ti sia lieve”, questo il ricordo del ministro per gli Affari europei Enzo Amendola. Ma sono tanti altri i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo della politica.