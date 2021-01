0 Facebook Belen Rodriguez parla di Antonino ma ‘bacchetta’ Stefano De Martino Spettacolo 19 Gennaio 2021 18:32 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è più innamorata che mai. La show girl ha iniziato da qualche mese una relazione con Antonino Spinalbese e tra di loro pare proprio che vada a gonfie vele. A dimostrazione ci sono le numerose foto della coppia affiatatissima, ma anche le tenere dediche romantiche che si scambiano l’un altro.

La sorpresa di Antonino a Belen

In uno dei suoi ultimi post Belen ha mostrato l’immagine di uno specchio con la scritta “Love you“. La foto era seguita da un commento: “Sono una donna davvero fortunata”. Chiaramente quella dedica deve essere stata una sorpresa del suo Antonino. Tra i followers non è mancato chi le ha fatto notare come in realtà sarebbe stata fortunata anche prima.

E la risposta di Belen a molti è apparsa come una frecciatina al suo ex marito, Stefano De Martino. Al commento di un utente: “Lo eri anche prima”. La show girl argentina, ha risposto: “Lo sono sempre stata ma ora di più”. Parole che potrebbero sembrare quasi un paragone, difficile dirlo. Ma c’è chi ha intravisto nelle parole della bella Rodriguez un chiaro riferimento al suo ex.

Il post di Belen Rodriguez