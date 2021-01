0 Facebook Procida capitale cultura, Nino D’Angelo: ”Ce lo meritiamo” News 19 Gennaio 2021 12:04 Di redazione 2'

“Sono molto contento, è bello quando la propria terra diventa messaggera di qualcosa di così grande e importante. Se ci scelgono significa che ce lo meritiamo.” Con queste parole il cantante napoletano Nino d’Angelo commenta all’Adnkronos la proclamazione di Procida come capitale della cultura 2022.

“Procida è un’isola ancora poco reclamizzata rispetto ad Ischia e Capri perché è più tranquilla invece è bellissima -sottolinea- è bello pensare a Procida come una capitale della cultura. Io ci ho girato il mio primo film da regista alla fine degli anni ’80 (‘Giuro che ti amo’). Procida è isola meravigliosa, la gente è bella, vera e carnale. E’ un’isola semplice, ancora poco conosciuta e che io amo moltissimo”, conclude il cantante.

Nino D’Angelo, orgoglioso della sua terra, ha voluto condividere il suo entusiasmo con tutti i fan. Sul suo profilo Facebook ha scritto: “Complimenti a questa isola Meravigliosa e ai suoi abitanti. Tanti anni fa ho avuto l’onore di girare il mio primo film da regista ‘Giuro che ti amo’.”

Procida è Capitale italiana della cultura 2022

Lo ha deciso la Giuria per la selezione della citta’ Capitale italiana della cultura 2022, presieduta dal professor Stefano Baia Curioni che ha raccomandato al ministro per i Beni e le attivita’ culturali e per il turismo Dario Franceschini il progetto di candidatura presentato dalla citta’ campana scelta tra dieci finaliste su 28 che in origine si erano candidate.