Dramma a Lecce, donna di 27 anni cade mentre pulisce le vetrate di un bar e muore dopo tre giorni di agonia. Un banale incidente che ha spezzato per sempre la vita di Giorgia Sergio, giovane mamma di due bambini di 8 e 2 anni

Giorgia stava lavorando al bar di piazza del Sole per conto di una ditta di pulizie quando, per cause ancora da accertare ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. La donna ha battuto violentemente l’addome e la testa contro lo spigolo di un tavolino.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. I sanitari del 118 l’hanno prima trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Scorrano e poi, vista la gravità del quadro clinico, trasferita al Vito Fazzi di Lecce, nel reparto di rianimazione. Purtroppo però la giovane mamma non ce l’ha fatto e dopo giorni di lotta il suo cuore ha smesso di battere.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. “Tutta casa e famiglia – racconta di lei un’amica – e la sua morte ci lascia sgomenti. Perdiamo non solo un’amica ma soprattutto una persona adorabile che amava la sua famiglia più della sua stessa vita”.

“Ciao Giorgia Sergio. Lo so che hai combattuto fino alla fine ma non doveva andare così! !R. I.P. E dai la forza ai tuoi figli genitori e al tuo compagno Fabrizio Bianco. Tu amore mio starai sempre nei nostri cuori. Sono sicura che ci incontreremo un giorno e allora staremo insieme per sempre.”, e ancora si legge: “Ciao Giorgia Sergio lo so che hai combattuto fino alla fine ma non doveva andare così! !!R. I.P. E dai la forza ai tuoi figli genitori e al tuo compagno Fabrizio Bianco Tu amore mio starai sempre nei nostri cuori. Sono sicura che ci incontreremo un giorno e allora staremo insieme per sempre.”, scrive l’amica Paola.