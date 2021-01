0 Facebook Lapo Elkann e Mara Venier ricordano Maradona a ‘Domenica In’, lacrime in diretta tv Spettacolo 17 Gennaio 2021 18:27 Di redazione 2'

A ‘Domenica In‘, come di consueto in onda su Rai 1, oggi la ‘Regina’ Mara Venier ha avuto come ospite Lapo Elkann. I due sono buoni amici e il ‘rampollo’ di casa Agnelli ha avuto la possibilità di raccontarsi in modo onesto e sincero.

Lapo Elkann è un personaggio contradditorio. Da una parte ci sono state le vicende private che hanno caratterizzato la sua vita (sotto molti aspetti davvero difficile). Dall’altra c’è tutta un’altra storia: la voglia di emergere nonostante l’impero di famiglia e le tante azioni benefiche nei confronti di chi non ha avuto la stessa fortuna.

Forse è proprio per questo che Lapo Elkann piace alla gente, perché incarna quella fragilità genuina capace di riscattarsi dalle proprie calamità. Di sicuro è tra gli juventini più simpatici che fanno parte del club bianconero.

Lapo Elkann e Mara Venier ricordano Maradona a ‘Domenica In’

La bella intervista di Mara Venier ha avuto un momento dedicato a Diego Armando Maradona. Il campione argentino è scomparso lo scorso mese di novembre lasciando un vuoto enorme in tutto il mondo. El Pibe de Oro e Lapo Elkann erano amici.

Probabilmente ad unirli sono state tante vicissitudini vissute, simili per entrambi. Su tutte la solitudine e l’orrore della droga. Per questo quando la Venier ha mandato in onda un video dedicato proprio a D10S, i studio è esplosa una gran commozione. La conduttrice e Lapo hanno trattenuto a stento le lacrime.