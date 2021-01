0 Facebook Rubano auto a donna malata, si pentono e la restituiscono: “Scusate non lo sapevamo” Cronaca 17 Gennaio 2021 22:35 Di redazione 1'

Prima le rubano l’auto, poi scoprono che è malata e le lasciano un biglietto sul sedile del veicolo abbandonato. “Anche noi abbiamo un cuore. Scusateci, non sapevamo della vostra patologia. Scusateci ancora. I ladri”.

È successo a Bari: nei giorni scorsi l’auto della famiglia della signora, affetta da sclerosi multipla, era sparita nel parcheggio dell’ospedale Di Venere, nel quartiere Carbonara. L’appello lanciato dai familiari dopo il furto sui social è diventato virale arrivando fino ai ladri.

Ieri la macchina – con caratteristiche diverse rispetto agli altri veicoli, come la pedana per il trasporto disabili – è stata ritrovata dai carabinieri di Valenzano. A dare notizia del ritrovamento dell’auto e del bigliettino è stata la figlia della donna che su Facebook ha scritto: “Grazie a tutti per averci aiutati” allegando la foto del biglietto scritto dai ladri e trovato sul sedile.