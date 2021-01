0 Facebook Napoli in lacrime per Martina, morta a 24 anni: era al quarto mese di gravidanza Cronaca 16 Gennaio 2021 11:27 Di redazione 2'

Una triste notizia comunicata dal Consigliere comunale Pino De Stasio. Una giovane donna napoletana, Martina Palumbo, è deceduta a soli 24 anni. Tragedia nella tragedia: la giovane era incinta, era al quarto mese di gravidanza.

Napoli è in lutto per l’accaduto. Questo il post del Consigliere:

“Un angelo, che ho visto nascere, è andata via, la dolcissima Martina. In grembo aspettava un bambino ed era al quarto mese. Non si immagina il dolore che provo io e la mia famiglia, per una giovane amica che a 24 anni non c’è più. Suo nonno Gennaro e sua nonna Titina, storici ristoratori dell’omonima trattoria a Santa Chiara, hanno per decenni portato avanti una famiglia felice con Carmine, Maria e Roberto.

Quando ti telefona una madre che ha perso la figlia, per un inspiegabile destino, ti senti raggelare il sangue e le sue lacrime al telefono come le mie gridano perché tutto questo? Penso a Bruno, il padre, che ha perso il suo amore più grande, Martina, come farà? Siamo tutti vittime di lutti ingiusti.

Il conforto però di una comunità che vi vuole bene e vi stringe al cuore, pieno di amore e solidarietà, non vi lascerà mai soli. Martina saluta i nostri cari che insieme a te splendono per sempre, e tu più di tutti“.