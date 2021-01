0 Facebook Fermato per un controllo, non vuole mettere la mascherina: poliziotti picchiati a Napoli Cronaca 16 Gennaio 2021 11:36 Di redazione 1'

Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in via Evangelista Torricelli un uomo a bordo di un’auto.

Durante il controllo l’uomo ha iniziato ad insultare e ad inveire contro i poliziotti sferrando alcuni colpi contro di uno di essi fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato e condotto in ufficio dove ha continuato a tenere un comportamento aggressivo nei confronti degli operatori.

Nicola Esposito, 60enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza, minacce, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché si è rifiutato di indossare la mascherina di protezione e contravvenzionato per guida senza patente e per mancata copertura assicurativa.

Infine, il veicolo è stato sequestrato.