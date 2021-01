0 Facebook Lutto a Napoli, Bagnoli piange Carlo Esposito: “Ci ha lasciati senza far rumore” Cronaca 16 Gennaio 2021 18:21 Di redazione 1'

Quando alcune persone vanno via lasciano un vuoto che difficilmente si può riempire. Soprattutto se si tratta di uomini e donne che per il quartiere in cui abitavano o lavoravano e per i propri cari, hanno sempre rappresentato tanto.

È stato questo il caso del Sig. Carlo Esposito, un simbolo di Bagnoli. Il Sig. Esposito, che aveva una merceria in viale Campi Flegrei, è deceduto l’altro ieri mattina. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intero quartiere. Tantissimi i messaggi d’affetto pubblicati sui social.

Il post su Facebook del figlio Fabio –

“Il sig. Esposito Carlo, titolare della merceria in Viale Campi Flegrei – mio padre – dai più ricordato come un Signore, ieri mattina come tale ha lasciato questa terra, senza far rumore. Sono stretto nel dolore con mia madre e i miei fratelli Guglielmo e Maria Rosaria“.