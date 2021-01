0 Facebook Napoli travolta dal gelo, le temperature si abbasseranno: farà molto freddo Meteo 16 Gennaio 2021 18:13 Di redazione 1'

Sara’ un’Italia quasi totalmente sottozero. L’ondata di freddo proveniente dalla Russia fara’ infatti crollare i termometri su tutto il Paese, ma il calo si fara’ sentire maggiormente al Centro-Sud dove la colonnina di mercurio calera’ anche di 15 C rispetto ai giorni scorsi.

Sono le previsioni di Antonio Sano’, fondatore del sito ilmeteo.it. Le temperature all’alba – aggiunge – faranno registrare valori di -3 e -5 C in molte citta’ da nord a sud come Padova, Bologna, Perugia, ma pure vicine a zero a Roma, Napoli, Catanzaro; le gelate notturne interesseranno anche il resto delle citta’ settentrionali e gran parte di quelle centro-meridionali.

Il gran freddo inoltre si fara’ sentire anche di giorno: i gelidi venti nordorientali faranno percepire temperature inferiori di 4-6 C rispetto a quelle effettive per il cosiddetto ‘Wind-Chill’, rendendo le giornate glaciali. Giornate di ghiaccio – conclude Sano’ – si registreranno sulle localita’ di montagna con valori che potranno scendere fino a -25 C a 1600 metri di altitudine.