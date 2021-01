0 Facebook Vincenzo De Luca: “La Campania prima regione d’Italia e d’Europa a uscire dalla pandemia” Cronaca 15 Gennaio 2021 15:28 Di redazione 5'

Vincenzo De Luca nella sua consuetudinaria diretta Facebook del venerdì pomeriggio ha fatto il punto sulla gestione della pandemia in Campania, ribadendo che la regione resterà in zona gialla per cui è importante in questo momento dimostrare un grande senso di responsabilità per evitare di andare incontro a una chiusura totale.

Il presidente della Regione ha iniziato spiegando che non avrebbe immaginato il colloquio odierno, considerata la crisi di governo. “Abbiamo una situazione imbarazzante che sta screditando l’Italia in Europa e nel mondo. Inutile perdere tempo su questa situazione, può accadere di tutto. Lunedì il presidente del Consiglio si presenterà alla Camera e al Senato e sapremo il destino del nostro Governo”.

Cosa ha detto De Luca in diretta

Il governatore ha spiegato che per quel che ci riguarda bisogna concentrarsi su due aspetti: la campagna dei vaccini e l’utilizzo dei fondi europei. “Sul tema che riguarda il Covid abbiamo avuto un aumento sensibile dei contagi. Rivolgo un appello ai nostri concittadini ad avere il massimo rigore nei comportamenti, lo dico perché siccome siamo in zona gialla sarebbe un suicidio per la Campania credere di essere davanti a un discorso del ‘rompiamo le righe’. Se avremo comportamenti irresponsabili la Campania sarà chiusa, tutta. Vi prego quindi di avere la massima responsabilità”. De Luca ha ribadito ancora una volta come si discosti dalla scelta del governo di procedere con la linea delle zone: “Sarebbe necessario avere un comportamento unico per tutta Italia, salvo che per le zone con un rischio più elevato (…). Apprendiamo che vogliono anche istituire le zone bianche, mi sembra una cosa del tutto irresponsabile”.

De Luca è poi tornato a parlare della campagna dei vaccini: “Abbiamo dato una prova di grande efficienza, questo magari ha messo in crisi qualcuno nel mondo politico o nel settore dell’informazione. Ieri è stato individuato alla Mostra d’Oltremare un giornalista Rai, che si era inserito abusivamente nella fila. Già avevamo registrato il problema di centinaia di persone che si erano imbucate nella fila, dobbiamo fare anche con questo in Campania. Per quanto riguarda il giornalista la cosa è stata clamorosa, l’hanno sgamato. Questo è solo uno degli ultimi episodi sconcertanti registrati negli ultimi mesi. Per la verità negli ultimi giorni abbiamo notato qualche correzione”. “Se ne sono accorti i tedeschi, non gli italiani che la Campania – ha proseguito De Luca – sta dando prova di grandi risultati. Divelt ha sottolineato che l’efficienza nella distribuzione dei vaccini è in Campania e non al Nord. Sono piccole soddisfazioni che ogni tanto dobbiamo prenderci”.

Come funziona la somministrazione dei vaccini in Campania

De Luca poi è passato ai numeri: “La Campania questa mattina ha ricevuto 109mila vaccini. A fine gennaio avremo i vaccini sufficienti per completare le vaccinazioni solo su 180mila cittadini, quest’operazione si concluderà nel mese di febbraio. Prima iniezione, seconda iniezione quindi completamento della vaccinazione. La base dei vaccini ricevuti serviranno solo a completare le prime somministrazioni (…). Vi ho voluto dire i dati numerici perché l’obiettivo che noi abbiamo è fare prima e seconda vaccinazione a 4milioni di cittadini campani, a febbraio lo completeremo per non più di 180mila cittadini campani. Questo vuol dire che per febbraio avremo messo in sicurezza gli ospedali campani, avremo ospedali sicuri. Dal punto di vista della popolazione campana siamo a livelli molto limitari. Qual è l’obiettivo che persegue il governo della Regione Campania e che perseguo io in prima persona: fare della Campania la prima regione d’Italia e d’Europa di uscire dalla pandemia. Cosa vuol dire questo, che dobbiamo fare uno sforzo al limite della pazzia, ma sono convinto che noi siamo in grado di raggiungere quest’obiettivo entro dicembre del 2021″.

Il governatore ha poi riportato un esempio per far comprendere come saranno somministrati i vaccini: “Noi dovremmo avere perlomeno 5mila persone che per un anno intero si dedicano solo ed esclusivamente alla campagna vaccini (…) Abbiamo perso due anni di vita, perché vivere in queste condizioni significa cambiare tutto, relazioni umane, abitudini (…) L’obiettivo primario che dobbiamo darci è riconquistare la vita, è una sfida immane”.

SCUOLA – “Per quanto riguarda le scuole non credo che avremo un’apertura generalizzata, probabilmente avremo un ulteriore incremento per le elementari vorremmo avere un’apertura di massa delle scuole dopo aver fatto una campagna di screening e di controllo del personale scolastico. Ovviamente voi dovete sapere che in questo momento dobbiamo procedere in maniera ordinata. Se entro l’estate riuscissimo a vaccinare gli operatori del settore turistico, potremmo avviare una campagna di promozione all’estero (…). Per quanto riguarda le scuole vorremmo avviare questa campagna straordinaria“.

LA CARD – De Luca ha poi illustrato la card che aveva presentato la scorsa settimana: “Questa è la card che daremo a tutti i cittadini campani, è chiaro che rispetteremo tutte le leggi della privacy. E’ un servizio in più che daremo a chi lo vuole, con questo chip si potranno fare prenotazioni sui treni dell’alta velocità, andare in ospedale senza dover fare il tampone e mille altre cose. Questo è un altro elemento di eccellenza campana, non parlatene molto altrimenti esce una nuova campagna di sciacallaggio. Trattateci male, così stiamo tranquilli”.

Il governatore campano è poi passato a discutere dei fondi europei che arriveranno anche in Campania e come saranno spese le risorse per interventi di riqualificazione del territorio, per lo sviluppo del lavoro giovanile e altri interventi: “Faremo una battaglia per avere risorse necessarie al sud per il futuro dei nostri figli. È un fiume di soldi che non arriverà più. E’ l’ultimo treno che passa”.

