"Sono il vostro patrigno", picchia la compagna e uccide i figlioletti di 2 e 9 anni News 13 Gennaio 2021

Un terribile duplice omicidio ha visto protagonista un mostro. Un uomo spietato portato in casa proprio dalla mamma dei due piccoli, vittime della follia di quello che la donna aveva definito il loro nuovo padre.

Il 30enne Vasil Tsekh, è stato accusato di duplice omicidio per aver ucciso Martina, 9 anni, e suo fratello Demid, di 2. I bambini sono stati picchiati a morte mentre la loro mamma si trova in gravissime condizioni in ospedale. Prima i due piccoli sono stati malmenati bruscamente e poi colpiti mortalmente con una sedia all’interno di un complesso di saune e ristoranti “Oksana” nella città di Tyachiv, nell’Ucraina occidentale

La loro madre, Lyudmila Strelchuck, che ha incontrato Tsekh su un sito di incontri, è in ospedale con gravi ferite dopo essere stata attaccata. La bambina, Martina, era nata da una relazione avuta in Italia quando la donna lavorava nel paese, il più piccolo invece era il frutto di una relazione nata in Ucraina e finita male. Dopo l’incontro con Vasil, l’epilogo terribile.

L’uomo aveva detto di volerla sposare, così la 35enne ha voluto presentargli i suoi due figli. Quando la donna lo ha presentato come il loro nuova patrigno lui è andato su tutte le furie. Dopo aver picchiato barbaramante i tre è fuggito e a chiamare i soccorsi è stato il proprietario della sauna. Vasil è stato arrestato, probabilmente l’abuso di alcol potrebbe aver contribuito al folle gesto. La donna ancora non sa della morte dei suoi figli che sono stati sepolti nella sua città natale, Kamianets-Podilskyi. Accanto alla donna, come riporta il Sun, il padre del figlio più piccolo che la sta assistendo nella ripresa.