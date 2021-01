0 Facebook Coppa Italia: il Napoli soffre, batte l’Empoli e si qualifica ai quarti Calcio Napoli 13 Gennaio 2021 20:02 Di redazione 2'

Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli campione in carica passa il turno di Coppa Italia contro l’Empoli, vincendo 3-2 con le reti di Di Lorenzo, Lozano e Petagna, e si prepara a sfidare ai quarti di finale la vincente tra Roma e Spezia. Gli uomini di Gattuso mostrano subito le loro qualita’ portando al tiro Lozano dopo appena 7 minuti. Il messicano raccoglie un filtrante di Di Lorenzo e calcia potente dal centro destra dell’area di rigore. Ottima risposta di Furlan che alza il pallone sopra la traversa.

E’ sempre il numero 11 del Napoli a rendersi protagonista e servire l’assist a Di Lorenzo per il vantaggio partenopeo al 18′: gran torsione di testa a centro area del difensore azzurro che infila la sfera all’incrocio dei pali dove l’estremo difensore dell’Empoli non puo’ arrivare. I toscani continuano a giocare con personalita’, tanto che al 28′ Matos scheggia la traversa dopo una grande rovesciata sfiorando un eurogol, e al minuto 33 arriva anche il pareggio di Bajrami che dal vertice dell’area rientra e calcia a giro trovando l’angolino lontano con Meret immobile.

L’entusiasmo della formazione di Dionisi, pero’, dura poco perche’ Lozano dopo cinque minuti riporta i suoi in vantaggio: errore di Zappella che si lascia soffiare il pallone e il messicano spara in porta dai 25 metri. Nella ripresa Napoli che lascia troppo campo alla formazione ospite e Bajrami fa doppietta: sventagliata per Terzic che rientra e serve il numero 11 dell’Empoli al limite, altro tiro a giro che tocca il palo e si insacca. I partenopei riescono a riportarsi avanti per la terza volta con Petagna che, a un quarto d’ora dalla fine, sugli sviluppi di un corner ribadisce in rete dopo il salvataggio di Ricci sulla linea per il definitivo 3-2.