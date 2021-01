0 Facebook Uomo ucciso a Bacoli con coltellata al petto, fermato il figlio della compagna di 30 anni Cronaca 12 Gennaio 2021 08:51 Di redazione 2'

Fermata una persona per la morte di Luciano Caronte, il 59enne trovato senza vita all’interno dell’abitazione in cui viveva con la compagna a Bacoli. Si tratta del figlio della compagna, un ragazzo di 30 anni con problemi psichiatrici.

Chi è stato fermato per l’omicidio avvenuto a Bacoli

Danilo Illiano è indagato per omicidio, i carabinieri della stazione di Bacoli hanno eseguito il fermo – emesso dal pm – nei suoi confronti. Operaio incensurato, pare soffra di problemi psicotici.

Cosa è accaduto a Bacoli

Nella giornata di lunedì, intorno alle 18, il trentenne avrebbe ferito mortalmente con una coltellata al petto Caronte. Nell’appartamento in via Roma a Bacoli vivevano la vittima, la compagna, il trentenne e l’altra figlia di lei. I carabinieri erano intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, quando sono giunti sul posto hanno trovato l’uomo riverso per terra in una pozza di sangue. Inutili i tentativi degli operatori del 118 di salvargli la vita. Il cinquantanovenne presentava una ferita da arma da taglio, inflittagli probabilmente con un coltello da cucina, al centro del petto.

Intanto il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, ha espresso tutto il suo cordoglio per questa vicenda: “Bacoli si stringe forte ai familiari dell’uomo che, quest’oggi, è morto a seguito di un tragico episodio di cronaca che ha sconvolto la nostra città. Sono certo che le forze dell’ordine e la magistratura, che ringrazio per il pronto intervento, sapranno fare luce su quanto accaduto. Adesso è il momento del rispetto, della sofferenza, della preghiera. È il momento del silenzio”.