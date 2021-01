0 Facebook Follia in piazza Plebiscito, si rifiuta di tornare con il suo ex: accoltellata ragazza di 17 anni Prima l'abbraccio, poi il ferimento e infine la fuga Cronaca 12 Gennaio 2021 16:26 Di Sveva Scalvenzi 2'

Orrore in piazza Plebiscito. Una giovane di 17 anni è stata ferita alla gola con un coltello dal suo ex fidanzato, coetaneo, che non accettava la fine della loro relazione. L’episodio è avvenuto poco dopo le 12 di questo martedì nel cuore di Napoli. La ragazza, originaria dei Quartieri Spagnoli, si era rifiutata di tornare con il diciassettenne.

Accoltella la sua ex diciassettenne in piazza Plebiscito

Così il giovane, originario del quartiere San Lorenzo, l’ha abbracciata, prima l’ha colpita alla gola con un coltello e poi è fuggito. La diciassettenne, ferita, è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri, che erano poco distanti dalla piazza. I militari le hanno prestato i primi soccorsi e poi hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza. La minore è stata trasportata all’ospedale Pellegrini dove è stata medicata, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. La ferita, però, sarebbe potuta essere mortale.

I carabinieri della Compagnia Napoli Centro si sono messi alla ricerca del ragazzo che è stato trovato a casa e arrestato. Rinvenuta e sequestrata l’arma utilizzata e gli indumenti di cui il giovane si era disfatto.