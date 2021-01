0 Facebook Napoli, furbetti del vaccino: cacciati dalla dalla 41 infiltrati alla Mostra d’Oltremare Cronaca 11 Gennaio 2021 21:33 Di redazione 2'

Giorni di caos al nuovoVaccine Center dell’Asl Napoli 1 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dove oltre alle numerose polemiche per la lunga attesa delle persone in fila per ricevere la dose, c’è stato anche qualche “furbetto” che ha provato a intrufolarsi senza avere diritto alla vaccinazione.

Napoli, furbetti del vaccino: cacciati dalla dalla 41 infiltrati alla Mostra d’Oltremare

Ben 41 sono state le persone smascherate ed espulse dalla fila. La segnalazione è giunta sabato sera proprio dall’Asl con una nota: “Non bastassero le normali difficoltà legate al funzionamento di un’articolata e complessa organizzazione va registrato anche il comportamento irresponsabile di alcuni, che pur non avendo diritto alla vaccinazione hanno comunque cercato di intrufolarsi creando non pochi rallentamenti allo scorrimento delle code. Nella sola giornata di ieri (venerdì 8 gennaio, ndr), più di 200 persone sono state fatte allontanare dalla fila, e altrettante sono state individuate e allontanate nella giornata di oggi. Solo il grande lavoro di tutto il personale in servizio ha evitato che questi soggetti si vaccinassero al posto di coloro i quali ne avevano titolo. È questa la vera vergogna”.

Tra coloro che hanno tentato di imbrogliare il sistema anche un noto avvocato, che è stato mandato via direttamente da Ciro Verdoliva: “Mi ha dato tre risposte fasulle, prima che gli dicessi che l’avevo riconosciuto. Poi, hanno visto tutti come l’ho cacciato: così qualcuno si rende conto che non deve venire a farmi fesso”, ha riferito il direttore generale della Asl.