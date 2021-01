0 Facebook Lutto ad Aversa, addio a Elia Mauriello trovata morta in casa a 49 anni Cronaca 11 Gennaio 2021 12:37 Di redazione 3'

Lutto ad Aversa per la prematura scomparsa di Elia Mauriello, morta improvvisamente a soli 49 anni. La donna, è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento in via Caruso, nei pressi dello stadio comunale. Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari che, non riuscendosi a mettere in contatto con lei né attraverso il cellulare né con il telefono fisso, hanno lanciato l’allarme.

La donna, molto probabilmente è stata colta da un malore fatale che non le ha dato la possibilità di chiamare i soccorsi. Dopo aver accertato la causa naturale del decesso, il personale dell’obitorio ha restituito la salma ai familiari per il funerali. L’ultimo saluto a Elia avverrà domani alle 15, presso la Cappella di Sant’Eufemia a Carinaro.

La comunità piange per la prematura scomparsa di Elia. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. “Cara Elia Ci eravamo promesse di rivederci al più presto ma poco fa ho appreso la brutta notizia. IL Signore ti accolga nelle sue braccia.“, scrive Stella sul suo profilo Facebook.

Il ricordo dell’amico Giuseppe

Il commovente ricordo dell’amico Giuseppe: “Addio carissima Elia voglio ricordati così: oggi a Carinaro abbiamo appreso dell’improvvisa dipartita della carissima ELIA MAURIELLO di anni 49. La Tua persona accompagnata dal Tuo sorriso ci hanno sempre onorato non solo della Tua presenza ma soprattutto per tutta quella energia positiva che emanavi. Voglio ricordare alcuni momenti: nel febbraio del 2009 mi chiese, quale assessore alle politiche sociali,di poter effettuare una mostra di pirografia e artigianato nell’atrio del nostro comune; nel giugno dello stesso anno sempre la stessa mostra la espose nel chiostro di San Francesco ad Aversa, l’Associazione Socio Culturale ” A Barbato” di Carinaro le sponsorizzò i volantini e il buffet d’apertura. Nelle ricorrenze degli incontri della festa del malato che organizzavamo come l’ultima dello scorso anno della Pro Loco “S.Eufemia” di Carinaro, la nostra Elia era presente: si divertiva, cantava, giocava con noi e tutti i convenuti. Un’amica sincera, una persona buona-mite che amava stare con gli altri. Ricordo anche le sue partecipazioni all’ UALSI di Aversa con tutte le amiche e le volontarie con le quali si rapportava ben volentieri. Oggi pomeriggio è molto stato triste apprendere della Sua scomparsa. Ai germani Paolo, Rosanna e Alba, ai cognati, ai nipoti e ai familiari tutti la mia vicinanza e le sentite condoglianze. Quest’anno per la prima volta ci mancherai carissima Elia ma ne siamo certi che dall’alto dei cieli, veglierai sui tuoi cari, i tuoi amici e su tutti noi che Ti abbiamo conosciuto. Riposa in pace e grazie di tutto quello che ci hai donato con la Tua semplicità e il Tuo modo di essere. Con tanta tristezza nel cuore il Tuo amico Peppe Barbato”.