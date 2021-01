0 Facebook Nina Soldano svela la verità sull’addio a Un Posto al Sole: “Non ho scelto io” Spettacolo 11 Gennaio 2021 13:00 Di redazione 2'

Nina Soldano, la spietata Marina Giordano di Un Posto al Sole, ha lasciato la serie. L’ultima puntata andata in onda il 7 gennaio ha visto il personaggio, tanto odiato e amato dai fan, lasciare per sempre Napoli. L’attrice, che ha recitato nella serie per moltissimi anni, ha voluto commentare questo addio precisando le motivazioni che ci sono state dietro questa inaspettata uscita di scena.

Su Instagram e Twitter la notizia dell’addio di Marina è stata data dalla sua interprete con un messaggio pieno di amarezza: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”..

Gli spettatori della serie tv non sono apparsi contenti della fine che gli autori hanno attribuito al personaggio interpretato dalla Soldano pertanto la donna si è sentita di rilasciare alcune dichiarazioni per chiarire almeno la propria posizione in merito alla decisione. Tra i commenti dei fan di Upas si legge: “Un posto al sole senza le colonne portanti non è la stessa cosa, e Marina è una di quelle!”, oppure: “Ma torna Marina vero? Se il 2021 inizia già così non va per niente bene! Una colonna portante di UPAS che va via così, senza nemmeno prepararci all’idea no eh”.

