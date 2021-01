0 Facebook Napoli, calza della Befana con verme: “L’ho trovato nel cioccolato” Cronaca 11 Gennaio 2021 12:02 Di Fabiana Coppola 2'

Come annunciato già nei giorni precedenti l’Epifania, diverse segnalazioni sono state fatte per evitare l’acquisto di prodotti scaduti e quindi dannosi per la salute di grandi e piccini. Solitamente si sconsiglia di comprare dolciumi presso bancarelle e non autorizzati alla vendita di prodotti alimentari, ma in questa denuncia, fatta a Gianni Simioli de La Radiazza, pare proprio che la merce avariate provenisse da una nota catena di supermercati.

La denuncia dell’utente della “calza pezzotta”:

“Ciao ragazzi, ecco cosa ho trovato in una tavoietta di cioccolato comprata la sera del 5 presso un noto supermercato napoletano. Il prodotto è stato pagato a prezzo pieno e non rientrava di sicuro in quelle sospettose offerte, tipo 5 pezzi 1 euro, da cui, anche grazie alle vostre ripetute raccomandazioni, mi sono ben guardato. Questa mattina proverò a telefonare e a inviare il video ai responsabili della suddetta catena di negozi sperando di ricevere almeno una spiegazione. Intanto vorrei attraverso voi chiedere a chi vi segue se è accaduto anche ad altri. Molto spesso non basta spendere di più se poi i prodotti non vengono conservati rispettando le norme: o mi sbaglio?”.