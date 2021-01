0 Facebook Foto di Elisabetta Gregoraci a Dubai, attacco alla show girl: lei risponde a tono Spettacolo 5 Gennaio 2021 18:15 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci è stata molto criticata sui social per aver postato diverse foto che la ritraggono in costume a Dubai. La show girl ha raggiunto il figlio Nathan Falco, che era già lì con il padre, Flavio Briatore.

Perché Elisabetta Gregoraci è a Dubai

Una vacanza al mare con il figlio, che però ha aperto un dibattito nei commenti sotto i vari post. In tanti l’hanno attaccata per essere lì, mentre in Italia a causa del Covid-19 si deve evitare di uscire di casa se non per comprovate necessità. “Ecco un’altra a Dubai… e noi chiusi nelle regioni per il covid”, questo il commento a cui la Gregoraci ha voluto rispondere a tono. Un utente ha preso le difese della show girl, scrivendo: “Gli aerei partono lo stesso, fa il il tampone all’andata e al ritorno, finiamola di dire ca**ate”. Parole accolte da Elisabetta, che ha controbattuto: “Non ci arrivano“.

“Pierpaolo non ti poteva portare a Dubai, il vecchio si”, questo un altro commento critico, che allude alla ricchezza di Flavio Briatore. Anche qui la Gregoraci non si è persa d’animo e ha risposto: “Grazie a Dio posso andarci da sola“.

La foto di Elisabetta Gregoraci a Dubai che ha scatenato gli attacchi