Paura a Mergellina, tre uomini accoltellati in strada: Polizia sul posto Cronaca 10 Gennaio 2021

Domenica di sangue nel cuore di Napoli. Tre ragazzi sono stati feriti con un’arma contundente a Mergellina, a piazzetta Leone.

Non si conoscono i motivi della lite sfociata nel sangue, probabilmente dissapori passati. Nessuno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita. Tutti sono stati portati in ospedale, dove sono stati medicati e interrogati dalle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica che sta provvedendo a effettuare i rilievi del caso.

La foto dei rilievi in corso all’angolo tra piazza Sannazaro e piazzetta Leone