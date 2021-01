0 Facebook Bollettino Covid-19 del 10 gennaio, lieve calo dei contagi: 18.627 nuovi casi in Italia News 10 Gennaio 2021 17:35 Di redazione 2'

Sono 18.627 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.978 di ieri. Con 32mila tamponi in meno, 139.758 contro i 172.119, il tasso di positivita’ risale dopo due giorni in calo e si porta al 13,3% contro l’11,6% di ieri. I decessi sono 361 (ieri 483), per un totale di 78.755 dall’inizio dell’epidemia.

Le terapie intensive aumentano di 22 unita’ (ieri 6), e sono 2.615 in totale (181 i nuovi ingressi del giorno, ieri 183), mentre i ricoveri ordinari sono saliti di 167 (ieri invece -53), 23.427 in tutto. In isolamento domiciliare sono attualmente 553.890 (+6.901 su ieri). Il totale di attualmente positivi al coronavirus in Italia e’ pari a 579.932 (ieri 572.842); il totale guariti 1.617.804 (ieri 1.606.630). I casi totali sono 2.276.491. Il numero totale di tamponi effettuati (processati con test molecolare) e’ pari a 27.891.393; le persone testate sono finora 15.422.188. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le regioni con maggior numero di contagi

La regione che oggi segna il maggior incremento di casi di coronavirus e’ la Lombardia con +3.267 (ieri +2.506), seguita dall’Emilia Romagna con +2.193 (ieri +1.790), quindi Veneto con +2.167 (ieri +3.100), Lazio con +1.746 (ieri +1.543), Sicilia con +1.733 (ieri +1.839), Campania con +1.253 (ieri +1.263). Il minor incremento lo registra ancora la valle d’Aosta, con 19 nuovi casi (ieri 22), mentre risale il Molise, +11.