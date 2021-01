0 Facebook Marcianise piange Irene Maltempo, trovata morta in casa a 39 anni: era volontaria in un reparto pediatrico Cronaca 10 Gennaio 2021 18:47 Di redazione 2'

Dramma al Parco Primavera di Marcianise. Una donna di 39 anni, Irene Maltempo, è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento. Sul posto sono giunte due ambulanze, ma quando gli operatori del 118 sono entrati in casa, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Dolore per la morte di Irene Maltempo

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Marcianise che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione pare non essere esclusa l’ipotesi del gesto estremo, poiché ci sarebbero segni riconducibili a una impiccagione. La notizia della morte di Irene Maltempo ha sconvolto l’intera comunità.

Tutti ricordano la trentanovenne come una donna piena di vita e dall’animo buono. Irene, tatuatrice professionista, nel tempo libero era volontaria nei reparti pediatrici degli ospedali. A ricordarla sono i suoi colleghi “Supereroi in Corsia” con un commovente messaggio: “Siamo tutti sconvolti per la scomparsa dell’angelo Irene Maltempo che ha fatto parte del gruppo di volontari dei supereroi in corsia,con la sua gioia per i bambini sempre sorridente ricca di vita ci ha accompagnati nelle nostre missioni sugli ospedali con tanta gioia… Ciao Irene ritireremo il costume di catwoman in tuo onore era tuo”.