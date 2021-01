0 Facebook Sandra Milo e le proposte hot: “Mi tocca visualizzare foto di peni, roba da matti” Spettacolo 8 Gennaio 2021 09:06 Di redazione 2'

Sandra Milo è da qualche mese approdata sui social ma non sembra esserne soddisfatta. Attraverso il suo profilo instagram nuovo di zecca ha denunciato di ricevere proposte hot da parte di uomini ,tramite i social e ha poi aggiunto che le è capitato di ricevere foto porno: “Spesso mi tocca visualizzare foto di membri maschili. La mia espressione sbigottita è parimenti a quella di questo primate del regno animale. Anche noi umani siamo primati, ma spesso ce lo scordiamo..”.

Sandra Milo e le proposte hot: “Mi tocca visualizzare foto di peni, roba da matti”

L’attrice, che oggi ha 87 anni, è stata per molti anni una vera icona di fascino e seduzione. Ancora oggi èsono tanti i corteggiatori che le scrivono: “Sandra sei bellissima, sempre sexy. Comunque mi presento ho 45 anni, vivo e lavoro a Roma come tecnico telefonico. Alto 1,70, peso 70-75, hobby musica e sport”, si legge in un messaggio pubblicato dall’attrice nelle stories di Instagram.

L’attrice ha voluto mettere in chiaro la sua posizione al riguardo: “Comunicazione ufficiale per chiunque mi scriva con l’intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte. Non solo non solo solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! E il signore della storia precedente tutto sommato è stato delicato, dipingendosi al meglio. Spesso mi tocca visualizzare foto di membri maschili. E non mi riferisco a quelli del parlamento! La mia espressione sbigottita prima di applicare il blocco secondo il mio personale dpcm è parimenti a quello di questo primate del regno animale. Roba da matti!”.

“Ridere? Insomma siamo su Instagram non su Meetic o altri siti di incontri. Ma questi sono gli inconvenienti di stare sui social, anche se la cosa non mi diverte molto”, ha concluso l’attrice.