Lutto a Giugliano, addio a dottor Enzo Pio Comune morto di Covid a 68 anni Cronaca 8 Gennaio 2021 09:40

Lutto a Giugliano per la perdita del dottor Vincenzo Pio Comune, deceduto a causa del Covid-19. Il medico era stato ricoverato molto tempo fa e ha lottato fino alla fine contro il virus, che purtroppo ha avuto il sopravvento.

Una grave perdita per la città di Giugliano, il dottore era Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale cittadino. Era inoltre molto noto in città anche per il suo impegno politico: nel 2003 ha infatti ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale di Giugliano durante l’amministrazione Taglialatela.

Comune, che avrebbe tra pochi mesi compiuto 69 anni, dopo la sua positività al virus era stato curato all’ospedale San Giuliano – nosocomio dove prestava servizio – ma poi, per il peggioramento delle sue condizioni, era stato trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli.

Il medico parrebbe non soffrisse di ulteriori patologie pregresse. Lascia due figli: Mimmo e Francesco.