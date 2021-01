0 Facebook Napoli, 168 ricercatori della Federico II tra i migliori scienziati del mondo Cronaca 8 Gennaio 2021 13:49 Di redazione 3'

Un grande riconoscimento per l‘Università Federico II di Napoli. Sono 168 i ricercatori dell’Ateneo inseriti nell’elenco dei 100mila scienziati migliori del mondo. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOSBiology, tra i migliori ricercatori al mondo figurano Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca, Edoardo Cosenza, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Piero Salatino, ex Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Federico II, Andrea Prota, Direttore del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura della Federico II e Alfonso Montella, Professore Ordinario di Sicurezza Stradale della Federico II.

“Con rinnovata soddisfazione – scrive il Prof. Maurizio Bifulco, Ordinario di Patologia Generale e di Storia della Medicina – annotiamo, da una nostra analisi della classifica utilizzando la parola chiave “Università di Napoli Federico II” e la verifica di afferenza attuale degli scienziati federiciani riportati nella ricerca del sito docenti Cineca, che compaiono 98 nostri ricercatori tra i migliori scienziati al mondo presi in considerazione nell’arco della loro carriera e ben 165 ricercatori nella classifica relativa al 2019, ultimo anno di riferimento, ad ulteriore testimonianza della qualità del nostro Ateneo. Tale seconda categoria include questa volta anche i ‘giovani’ scienziati, una scelta estremamente positiva e meritoria, e per restituire un sguardo più globale sono state incluse anche riviste multidisciplinari che in precedenza non erano state prese in esame. Tra questi “top scientists” federiciani la gran parte proviene dalla Scuola di Medicina con il Dipartimento di Farmacia maggiormente rappresentato, da Ingegneria soprattutto con il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura e da Agraria. Capofila della classifica della carriera e di quella relativa al 2019 risultano rispettivamente la professoressa Annamaria Colao, endocrinologa del Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia, e il professore Salvatore Capozziello, astrofisico del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”. Mentre prima tra i giovani ricercatori risulta la dottoressa Francesca De Filippis, microbiologa del Dipartimento di Agraria. Da segnalare, inoltre, la presenza in questo elenco dell’attuale Rettore Matteo Lorito e dell’ex Rettore, il Ministro Gaetano Manfredi. La Federico II si conferma così una delle principali realtà di ricerca non solo al Sud, consolidandone l’importante ruolo nel contesto meridionale, ma soprattutto in Italia e nel mondo, a testimonianza del ruolo che la ricerca ha sempre avuto per la nostra Istituzione”.