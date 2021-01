0 Facebook Anna Fogliamanzillo, investita e uccisa a 37 anni: l’ultimo augurio ai suoi cari della giovane madre News 8 Gennaio 2021 13:11 Di redazione 2'

Anna Fogliamanzillo è morta mentre si dedicava alla sua più grande passione, andare in bicicletta. La giovane madre, originaria di Pompei ma residente a Boscotrecase, è stata investita e uccisa mentre percorreva una salita che porta da Pimonte ad Amalfi.

Un tratto di strada meraviglioso, che in cima regala una vista incantevole. C’è anche una galleria che però negli ultimi tempi ha problemi di illuminazione. Anna, ciclista esperta, si stava godendo la passeggiata, quando un pirata della strada l’ha investita ed è scappato via senza prestarle soccorso. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, con le forze dell’ordine, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

L’ultimo messaggio di Anna Fogliamanzillo

La morte di Anna ha lasciato attonite le tante persone che la conoscevano. Lascia due bambini – un maschietto e una femminuccia – e suo marito. Soltanto il 30 dicembre, alla vigilia della fine dell’anno, la giovane madre aveva condiviso un messaggio d’amore per tutti i suoi cari: “Voglio dire grazie a tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita in questo 2020. Che mi hanno ascoltato senza giudicarmi, che mi parlano senza pregiudizi, che mi hanno aiutato senza chiedermi nulla in cambio. Grazie a chi mi vuole bene semplicemente per quello che sono”. Parole che lette oggi addolorano ancora di più i suoi cari.

Tanti anche i messaggi da parte di chi le voleva bene e la ricorda come una persona dolce e sensibile: “Sei una persona meravigliosa. Bella, solare, sensibile, gentile con tutti, sempre allegra. Avevamo un bellissimo rapporto tu ed io, lo sarà per sempre. Il Bene mio ti seguirà ovunque. È assurdo tutto questo cugina mia. Ora sei con Dio, ma sarai sempre nel mio cuore. Ti voglio bene. Ciao Anna”, queste le parole della cugina.