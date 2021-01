0 Facebook Barbara D’Urso super ritoccata, la foto è evidente: il dettaglio scatena i follower Spettacolo 8 Gennaio 2021 14:09 Di redazione 1'

I ritocchini si sa cambiano sempre il viso di chi li utilizza, ma a volte bisogna fare attenzione a non esagerare e ritrovarsi poi con un aspetto da “cartoon”. E’ questo che è accaduto a Barbara D’Urso, protagonista di foto troppo ritoccate che hanno scatenato bufera sui social.

Nella serata di ieri la conduttrice ha pubblicato uno scatto in primo piano in cui si mostra accanto al cane Argo, ma l’attenzione dei follower si è concentrata sui “troppi filtri” di bellezza che avrebbe utilizzato per modificare l’immagine. Barbara si è immortalata in occasione delle vacanze che sta trascorrendo in mezzo in un posto segreto lontano dalla tv, presumibilmente a Capalbio, sulla riviera toscana, dove ha una villa.

Su tutti la giornalista Selvaggia Lucarelli: “Trovo molto bella questa cosa di aggiungere il colore alle vecchie foto in bianco e nero. Tra l’altro Argo è morto ormai mezzo secolo fa ma resta sempre un gran cane”, scrive in un tweet. “E’ diventata Costanza Caracciolo (ex velina e moglie di Bobo Vieri, ndr)”, scherza un altro utente. E ancora: “Il cane senza filtri è un San Bernardo”.