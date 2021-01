0 Facebook Coinvolto in esplosione a Capodanno, Domenico Di Giacomo muore a 24 anni News 8 Gennaio 2021 11:10 Di redazione 1'

E’ morto Domenico Di Giacomo, il ragazzo di 24 anni rimasto ferito nell’esplosione di una bomba la notte di Capodanno a Tuoro, comune in provincia di Caserta. Ricoverato d’urgenza all’ospedale civile di Caserta, il giovane è arrivato in condizioni molto gravi.

Domenico Di Giacomo non ce l’ha fatta

I medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il cuore di Domenico ha smesso di battere nel reparto di Terapia Intensiva, dove era ricoverato dalla notte del 31 dicembre. Era rimasto coinvolto nell’esplosione assieme ai suoi fratelli, entrambi feriti in modo lieve.

La notizia della morte di Domenico Di Giacomo ha sconvolto la comunità del Casertano, la famiglia aveva sperato fino all’ultimo che potesse salvarsi, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Una vera tragedia che accende l’attenzione sulla pericolosità di far esplodere petardi illegali, pratica diffusa soprattutto la notte dell’ultimo dell’anno.