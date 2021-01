0 Facebook Tragedia in casa, ragazza muore avvolta dalle fiamme Cronaca 8 Gennaio 2021 22:39 Di redazione 1'

Tragedia a Castellammare di Stabia dove una donna è stata avvolta dalle fiamme in casa.

La madre ha chiamato i soccorsi ma per la 31enne non c’è stato nulla da fare nonostante il ricovero in ospedale nel centro Grandi ustionati del Cardarelli. Erano già compromessi gli organi vitali.

Aperta inchiesta dalla polizia per ricostruire l’accaduto.