0 Facebook Attacchi a Stefano De Martino: “L’amore non dura per sempre”, fan infuriati Spettacolo 7 Gennaio 2021 15:06 Di redazione 2'

Fan infuriati con Stefano De Martino, dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dal ballerino nel corso di un’intervista al settimanale Chi. Tra i tanti argomenti il conduttore ha affrontato anche quello del matrimonio con Belen Rodriguez, sua ex moglie.

Dopo la riappacificazione i due infatti si sono nuovamente lasciati. “È difficile che un matrimonio duri tutta la vita“, premette. “I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio è “fallito”, io dico che nella migliore delle ipotesi si è “compiuto” ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo”. Insomma, il conduttore di Rai 2 non nutre alcun rancore. Anzi, si dice “felicemente scapolo“.

I fan del napoletano però non hanno accettato il modo così riduttivo di etichettare un matrimonio. Insomma in molti si dicono certi del fatto che una storia d’amore possa terminare, ma dire che non sia un fallimento e giustificare il tutto con i tempi che corrono in fretta. Soprattutto quando di mezzo c’è un bambino! Gli utenti sul web hanno massacrato con commenti negativi le parole di De Martino: “Parla x te , non è così l amore quello vero dura una vita , si invecchia insieme si diventa nonni la vita è fatta di tappe meravigliose. Voi dello spettacolo non capite nulla dei sentimenti”, scrive una donna in un commento a un post che riporta una citazione dell’intervista; “Forse sono i punti di vista ad essere cambiati , c è chi si sceglie e spera di fare un percorso insieme ed invecchiare insieme e c’è chi vive di attimi di colpi di fulmine e di storie alla Peter Pan ! L importante è non dimenticare tutti i bimbi sperduti”, scrive un altro utente.