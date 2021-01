0 Facebook Violenza domestica a Crispano, picchiava e minacciava l’ex compagna: arrestato 37enne Cronaca 7 Gennaio 2021 15:07 Di redazione 1'

Violenza domestica a Crispano, dove un uomo di 37 anni, A.P., è stato arrestato dai Carabinieri di Castel Volturno Pinetamare. L’uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e atti persecutori nei confronti della sua ex- compagna.

Le indagini erano originate dalla denuncia presentata dalla vittima e corroborate da documenti univoci, elementi che consentivano di accertare che l’indagato, tra il mese di gennaio e settembre 2020, aveva sistematicamente maltrattato, vessato, ingiuriato, minacciato e percosso la sua ex compagna, facendola vivere in un clima di costante terrore e procurandone una perdurante preoccupazione per la propria incolumità.

In considerazione del pericolo di protrazione delle condotte da parte dell’indagato, quest’Ufficio richiedeva la misura cautelare, conseguentemente applicata dal Gip ed eseguita lo scorso 5 gennaio.