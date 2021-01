0 Facebook Truffa dello snack scaduto nelle calze della Befana, denunciato titolare di un ingrosso a Casoria Cronaca 6 Gennaio 2021 13:48 Di redazione 2'

E’ diventato virale in poco tempo un filmato che riprendeva una persona mentre tagliava le date di scadenza da noti snack di cioccolata prima che fossero venduti. Un filmato in cui si vede commettere quella che è a tutti gli effetti una pratica illegale.

Sequestrati 3000 snack di cioccolato a Casoria

Scatole di snack scaduti destinati a riempire le calze della befana. I carabinieri del Nas di Napoli, grazie alle immagini del filmato, sono risaliti a un ingrosso di Casoria, in cui hanno sequestrato oltre tremila confezioni di cioccolato scaduto, pronte per essere vendute. Denunciato anche il titolare.

Il filmato aveva suscitato l’indignazione generale. Sulla vicenda era intervenuto anche il deputato del M5S, Luigi Iovino: “Da diversi giorni sta girando attraverso numerosissime chat un video che mostra un uomo di spalle mentre, munito di forbici, provvede a tagliare le indicazioni relative alla data di scadenza a snack di una nota marca, per poterli reimmettere sul mercato attraverso punti vendita al dettaglio. Ad ascoltare le parole dei due interlocutori del video in questione, si tratterebbe di prodotti scaduti già da mesi, dunque che sarebbero dovuti essere già tolti dal mercato, che saranno invece rivenduti a una clientela composta per la gran parte di consumatori minorenni, soprattutto in occasione dell’Epifania, con conseguenze inevitabili sulla salute di molti bambini”.

L’invito ai consumatori è quello di prestare sempre attenzione alle date di scadenza.