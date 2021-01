0 Facebook Follia al Pellegrini, guardia giurata presa a calci e pugni per aver chiesto rispetto distanziamento Cronaca 6 Gennaio 2021 10:05 Di redazione 2'

Un’altra notte di paura all’ospedale Pellegrini di Napoli, dove una guardia giurata è stata aggredita violentemente per aver provato a far rispettare le normative anti-Covid. A raccontare l’accaduto è stato Francesco Emilio Borrelli, che ha divulgato un video-denuncia di una signora presente.

Aggressione al Pellegrini contro una guardia giurata

Il video in questione risale allo scorso 17 dicembre, nel filmato si vede la guardia giurata che viene aggredita mentre spiega che gli accessi devono essere scaglionati per le normative anti-Covid. Il consigliere regionale dei Verdi afferma di aver già inoltrato il video alle forze dell’ordine per comprendere se l’aggressore sia stato già fermato.

“Ospedale Pellegrini, guardia giurata presa a calci per aver limitato gli accessi per le norme anti-covid. La denuncia di una cittadina. Borrelli. La violenza va tenuta fuori dagli ospedali, non ci stancheremo mai di ripetere: presidi di polizia nel pronto soccorso.”

Un calcio sferrato con estrema violenza ad una guardia giurata.

È ciò che si vede in un filmato che una cittadina ha inviato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.Come racconta la cittadina, le immagini si riferiscono allo scorso 17 dicembre quando una guardia giurata dell’ospedale Pellegrini di Napoli sarebbe stata aggredita per aver cercato di far rispettare l’accesso limitato al pronto soccorso per le normative anti-covid.“Abbiamo consegnato il filmato alle forze dell’ordine per capire se l’aggressore sia stato già individuato, fermato e denunciato. Piena solidarietà alla vigilante aggredito e a tutta la categoria però è palese che i pronto soccorso vanno presidiati perennemente dalle forze dell’ordine, la violenza va tenuta fuori dagli ospedali” – ha dichiarato il Consigliere Borrelli”, questo il post di Francesco Emilio Borrelli.

