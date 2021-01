0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, 15.378 persone positive in 24 ore News 5 Gennaio 2021 17:21 Di redazione 1'

Sono 15.378 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Torna a crescere il numero delle vittime giornaliere per covid in Italia, 649 nelle ultime ventiquattro ore. Ieri erano state 348, domenica 347.

Bollettino Coronavirus del 5 gennaio

In Veneto sono stati rilevati 3.151 casi, nel Lazio 1.719 e in Emilia Romagna 1.506. Gli attualmente contagiati sono 569.161 (-1.297) con 23.395 pazienti ricoverati con sintomi (+78) e 2.569 in terapia intensiva (-10). Restano in isolamento domiciliare 543.197 pazienti (-1.365) mentre sono 16.023 le persone guarite o dimesse.