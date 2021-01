0 Facebook Anna Tatangelo pubblica una foto e il dettaglio scatena i follower: “Sei sicura?” Spettacolo 5 Gennaio 2021 18:40 Di redazione 1'

E’ bastata una foto pubblicata su Instagram a scatenare gli attacchi nei confronti di Anna Tatangelo. La cantante e show girl, da sempre molto attiva in rete, ha condiviso una sua immagine di profilo.

Attacco ad Anna Tatangelo

Ha mostrato come sempre una forma smagliante. La Tatangelo si è mostrata con una treccia bionda e una camicia con alcune trasparenze sexy. Per alcuni followers, però, ci sarebbe un dettaglio che non passerebbe inosservato.

Anche la Tatangelo corre a filtri e ritocchini sui social? Secondo alcuni utenti sì. Leggendo alcuni commenti c’è chi l’ha attacca di essersi: ““Si è fatta allungare il collo e dimagrire troppo”. Non è mancato, però, chi ha preso la difesa della show girl, scrivendole: “Anna sei bellissima come sempre“.

La foto di Anna Tatangelo