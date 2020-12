0 Facebook Anna Tatangelo cambia look e fa auguri esplosivi di Natale a letto Spettacolo 25 Dicembre 2020 08:48 Di redazione 2'

Anna Tatangelo ha conquistato tutti con il suo talento e la sua bellezza e i suoi auguri di Natale sono davvero esplosivi. La cantante si è sempre tenuta in forma, e non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il seno, all’epoca aveva 18 anni: “Un paio di tette grandi mi sembravano più femminili. Ecco tutto. È passato un secolo da quella scelta ed è andata bene così. Adesso so anche che la sensualità non sta in un bel paio di tette.” Ha raccontato in un’intervista a Grazia.

Il 2020 per lei è l’anno della svolta. La separazione definitiva da Gigi D’Alessio ha rappresentato per lei l’inizio di una nuova vita e come voler dare un taglio al suo passato, Anna Tatangelo, nella primavera scorsa, non solo cancella tutte le foto precedenti sul suo account Instgram, ma si mostra ai follower con i capelli biondo platino.La reazione dei fan è stata variegata ma con un opinione comune che è andata e va per la maggiore: Anna Tatangelo, bionda, piace! Il successo poi di Guapo feat. Geolier le ha fatto fare il salto nel genere trapper, offrendole allo stesso tempo un’immagine musicale totalmente nuova.

Oggi Anna cambia di nuovo look mostrandosi più trasgressiva che mai e sexy. I suoi auguri di Natale sono esplosivi, stesa al letto e super sensuale. Come al solito avrà mandato in tilt i follower.