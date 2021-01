0 Facebook Belen Rodriguez filmata nella vasca da bagno: le immagini fanno sognare i fan Spettacolo 4 Gennaio 2021 19:45 Di redazione 1'

Immagini bollenti quelle di Belen Rodriguez nuda nella vasca da bagno, scatti d’autore che girano sui social. L’autore? Il fidanzato dell’argentina, Antonino Spinalbese, che davanti alla bellezza della showgirl non resiste. In un vedo e non vedo intrigante l’hair stylist riprende le curve della compagna che si muove sinuosa in acqua.

I due innamorati hanno inaugurati il nuovo anno tra i monti innevati del Trentino con tutta la famiglia. La showgirl non perde occasione per gridare al mondo la sua felicità accanto al nuovo fidanzato e sui social intriga con scatti passionali e seducenti. Immagini della sua doccia bollente in alta montagna, poi i video nella vasca da bagno girati da Antonino.

Il suo ex Stefano De Martino posta invece immagini assolate e marine. Da Napoli dove ha trascorso le festività del nuovo anno insieme al figlio Santiago.