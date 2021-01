0 Facebook Pierpaolo nelle braccia di Giulia, Elisabetta vola a Dubai: notte brava e famiglia Spettacolo 4 Gennaio 2021 14:29 Di redazione 1'

Mentre la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra diventare sempre più solida, tutti si sono domandati quale fosse stata la reazione di Elisabetta Gregoraci. La nuova coppia pare si stia dando da fare nella casa del Grande Fratello Vip, così in tanti hanno creduto che questa vicinanza potesse indispettire la show girl.

Notte di passione tra Pierpaolo e Giulia, cosa ha detto Elisabetta

La Gregoraci non ci ha pensato due volte ed è volata a Dubai, raggiungendo il suo ex marito Flavio Briatore e il figlio, Nathan Falco. Ospite in un resort extra lusso, si è goduta una breve vacanza lontana dal gossip italiano, non ha però dimenticato di condividere qualche dettaglio sui profili social.

Così mentre Pierpaolo e Giulia diventano sempre più intimi, la Gregoraci si è divertita in una serata “brava” al Billionarie di Dubai, con tanto di spettacolo dal vivo e si è completamente immersa nel lusso sfrenato. Pretelli potrebbe essere solo un lontano ricordo, oppure il viaggio è stato “una fuga” voluta proprio dal Grande Fratello Vip. Difficile dirlo.